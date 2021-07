Maxi schermo in piazza a Casalmaggiore

CASALMAGGIORE - La finale degli Europei tra Italia e Inghilterra ha fatto scendere in piazza i casalaschi che hanno deciso di seguire il match dal maxi schermo montato in piazza Garibaldi. Pieno il listone per l’ultima serata della fiera di Piazza Spagna, completamente dedicata al match di Euro 2020. Come era avvenuto, nei giorni scorsi per le due semifinali, la piazza si è rapidamente riempita: un pubblico di tifosi fatto da tanti giovanissimi che all’inno nazionale si sono alzati in piedi e, mano sul cuore, hanno cantato insieme agli Azzurri. Tensione palpabile.

FOTOGALLERY: FOTOLIVE RAFFAELE RASTELLI