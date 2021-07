Con La Mitica festa al parco della Preistoria

RIVOLTA - Centottanta persone hanno preso parte oggi a “La Mitica Preistoria”, la festa che La Mitica, la nazionale di calcio dei ragazzi guariti dalla leucemia, ha organizzato per tutta la giornata al Parco della Preistoria a beneficio dei bambini guariti o ancora in cura per la leucemia presso diversi ospedali lombardi. Una festa iniziata alle 9,30, con l’arrivo delle prime famiglie e dei primi pullman a Rivolta, e proseguita fino al pomeriggio inoltrato, caratterizzata dagli intermezzi animati dal Mago Gigi (Luigi Iusco, di Quintano) al mattino, e del comico e ventriloquo Alessandro Fratellini (vincitore di Italia’s got talent 2020) con il suo pupazzo Zio Tore nel pomeriggio.

Un evento pensato da La Mitica per ritrovare amici e simpatizzanti, per ricominciare a stare tutti assieme dopo il lungo periodo di isolamento dovuto alle restrizioni causate dalle varie ondate del Covid.

Fondata nel 2002 e seguita fino al gennaio 2018 dal Comitato Maria Letizia Verga dell’ospedale San Gerardo di Monza, La Mitica dal gennaio di quest’anno è diventata un’associazione di promozione sociale. È formata da ragazzi guariti, trapiantati, da donatori di midollo osseo e da sostenitori volontari.

L’attività di propaganda alla donazione del midollo osseo e di vicinanza ai bambini colpiti dalla leucemia è continua e neanche i vari lockdown l’hanno fermata.