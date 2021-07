«Giustizia giusta», raccolta firme per il referendum

CASALMAGGIORE - Intorno alle 9 è stato aperto dalla Lega, in occasione del mercato settimanale del sabato, il banchetto per la raccolta delle firme a sostegno del "referendum per la giustizia giusta”. L’obbiettivo, ricorda il segretario della Lega del Casalasco Simone Agazzi, «è la riforma del Csm con lo stop allo strapotere delle correnti, la responsabilità diretta dei magistrati sulla base del principio che chi sbaglia paga, la equa valutazione dei magistrati, che non possono essere controllati solo da altri magistrati, la separazione delle carriere, con lo stop alle “porte girevoli” per ruoli e funzioni, i limiti agli abusi della custodia cautelare, per una giustizia giusta ed un equo processo per tutti, e per l’abolizione del decreto Severino, con più tutele per sindaci e amministratori».

Sono presenti per la certificazione il sindaco Filippo Bongiovanni, per quanto riguarda i residenti a Casalmaggiore, e il senatore Simone Bossi, che può validare le firme delle persone che abbiano una residenza anche esterna a Casalmaggiore. La raccolta firme si concluderà intorno a mezzogiorno.

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/RAFFAELE RASTELLI