Incendio in una casa Aler, due persone in ospedale

CASALMAGGIORE - Intervento dei vigili del fuoco di Viadana e di Cremona questa mattina in via Trieste intorno alle 7. I pompieri sono intervenuti in seguito ad un incendio che si è sviluppato, per cause in via di verifica, in un appartamento posto all’ultimo piano di un condominio di proprietà dell’Aler.

A causa del fumo, sono stati portati all'Ospedale Oglio Po per accertamenti due ghanesi, un uomo, D.O., e una donna, E.A. L’allarme è stato lanciato da una vicina di casa. Sul posto anche i carabinieri, il sindaco Filippo Bongiovanni e l’ingegner Enrico Rossi, responsabile dell’Ufficio tecnico. L’Aler è stata avvertita dell’accaduto. L’appartamento è stato dichiarato inagibile.

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/RAFFAELE RASTELLI