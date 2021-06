Cremona-Mantova interrotta, cedimento delle traversine

TORRE DE’ PICENARDI - Linea ferroviaria Cremona-Mantova e circolazione interrotta dalle 15 circa per un problema alle traversine. Nel territorio di Torre de’ Picenardi, circa cento metri a ovest del passaggio a livello lungo la provinciale che collega Torre a Cà d’Andrea, un agricoltore ha riscontrato un cedimento del terreno sotto alcune traversine e ha avvertito il sindaco Mario Bazzani. Il primo cittadino si è precipitato sul posto con un tecnico e ha avvertito immediatamente le Ferrovie che hanno bloccato un treno merci appena partito dalla stazione di Torre. Sul posto stanno operando dei tecnici delle ferrovie. Non si conoscono le cause del cedimento.