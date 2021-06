Fa il bagno e rischia di annegare, salvato da un ragazzo

CROTTA D'ADDA - Rischia di annegare, ma provvidenzialmente un ragazzo lo salva. E' quanto accaduto oggi pomeriggio intorno alle 15 sulle rive dell'Adda. Un cittadino straniero di 41 anni, nel tentativo di aiutare la sua bambina durante il bagno, è probabilmente inciampato in un punto del fiume dove si sprofonda e ha cominciato a bere. Fortunatamente un ragazzo di Crotta, Daniele Rizzi, presente sulla riva e intento a sistemare la sua barca, si è accordo di quanto stava accadendo ed è riuscito a raggiungere l'uomo in difficolta e a riportarlo, ormai esanime, a riva. Dopo avergli praticato il massaggio cardiaco, il 41enne si è ripreso ed è stato poi soccorso dal 118 e trasportato in ospedale con l'elisoccorso. Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco di Cremona.