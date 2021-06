Sul Listone sfilano le due ruote anti-Parkinson

CASALMAGGIORE - La carovana rosa della Bike for Parkinson Italy 2021, accolta dal sindaco Filippo Bongiovanni, è sfilata sul Listone poco dopo le 18: Casalmaggiore è stata la nuova tappa della maratona sui pedali da Torino e Venezia promossa dall'Associazione Parkinson & Sport. Si tratta di un viaggio sui pedali lungo la Ciclovia VenTo, che si concluderà il 27 giugno, per dimostrare l’importanza dell’attività fisica nel contrasto alla malattia e per sensibilizzare la cittadinanza su di essa. Ulteriori informazioni sull'iniziativa sono disponibili sul sito https://bikeride4parkita.it/2021.