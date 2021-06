Con i Madonnari laboratorio d'arte a cielo aperto

VESCOVATO - Piazza Roma si è trasformata in un laboratorio d’arte a cielo aperto che ha visto mettersi all’opera una quindicina di Madonnari provenienti dalle province di Cremona, Milano, Mantova, Verona, Brescia e Lodi. Iniziativa riuscita del ricco calendario di eventi dell’estate vescovatina, nato dalla sinergia di artisti, commercianti, parrocchia e amministrazione comunale.

Ieri pomeriggio sono stati assegnati gli spazi agli artisti e, durante il corso dell’intera nottata i madonnari si sono messi al lavoro per dare vita alla seconda e riuscitissima edizione vescovatina. Un raduno voluto in occasione di san Luigi Gonzaga.

«Non potendo andare al Festival delle Grazie di Mantova ci siamo reinventati questo modo» spiega un artista presente in piazza. E l’accoglienza del paese non si è fatta attendere. In tanti sono passati ad ammirare le opere e per scambiare quattro chiacchiere con gli artisti del gessetto colorato. Un appuntamento che ha simboleggiato la ripartenza dopo il lungo periodo della pandemia, nel rispetto delle regole.