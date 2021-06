Perde il controllo dell'auto e resta ferito

CASALMAGGIORE - Ha perso il controllo dell'auto ed è uscito di strada restando ferito. Protagonista dell'incidente, avvenuto intorno alle 13.25 in via Albarone, un uomo alla guida di una Subaru. Proveniente da Cappella, si stava dirigendo verso viale del Santuario. Nell'affrontare la curva, ha perso il controllo uscendo di strada e finendo nel campo attiguo per poi tornare in strada. Sul posto un'autoambulanza della Croce verde di Viadana, l'auto medica dell'ospedale Oglio Po, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. Le condizioni del ferito sono apparse serie.

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/RAFFAELE RASTELLI