Ladri al centro sportivo Stradivari, via la cassaforte

CREMONA - Tre incappucciati si sono introdotti nel centro sportivo Stradivari, la notte scorsa: hanno divelto la cassaforte (che conteneva circa 10 mila euro) e poi si sono dileguati. I segni dello scasso sono evidenti: un muro praticamente distrutto a colpi di piccone e martello e una porta a vetri in frantumi. "Hanno fatto danni enormi - dichiarano i responsabili della struttura di via Milano, che hanno sporto denuncia ai carabinieri -. Si muovevano come se conoscessero dove andare. Erano in tre ed in pochi minuti hanno fatto razzia".