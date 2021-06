Sterpaglie a fuoco lungo il ponte della tangenziale

CREMA - Intervento poco dopo la mezzanotte dei vigili del fuoco per un incendio di sterpaglie che si è sviluppato in via Macallè sul ponte della tangenziale di Crema. Il rogo è stato contenuto dall'azione tempestiva dei pompieri. Indagini sull'origine del fuoco.

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/MASSIMO MARINONI