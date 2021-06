Auto a fuoco davanti all'Auditorium Santa Croce

CASALMAGGIORE - Intervento dei Vigili del Fuoco di Viadana in via Azzo Porzio a Casalmaggiore per una Ford Fiesta che ha preso fuoco. Le fiamme sono state prontamente domate. Sul luogo anche la Polizia Locale per bloccare l'ingresso alle strade.

Sono in corso di accertamento le cause dell’incendio che si è verificato all’altezza dell’Auditorium Santa Croce. Chi si trovava in zona ha detto di aver sentito almeno uno scoppio. Le fiamme si sono alzate in pochissimi secondi avvolgendo la vettura. I primi a uscire con gli estintori per tentare di spegnere le fiamme sono stati i titolari della gastronomia I piaceri del palato, in attesa dei Vigili del Fuoco. Le strade circostanti sono state tutte bloccate dalla Polizia Locale durante lo spegnimento della vettura, di cui è rimasta solo la carcassa carbonizzata. Danneggiata e fuori uso una vicina colonnina-parcometro.

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/RAFFAELE RASTELLI