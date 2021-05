Patentino per conduttori proprietari di cani, consegnati gli attestati

CASALMAGGIORE - Questa mattina, al campo didattico Antonino Casu, realizzato dal Rotary Oglio Po in zona Baslenga, si è tenuta la consegna degli attestati ai partecipanti del terzo corso "Il patentino” per conduttori proprietari di cani, organizzato dall’Ufficio diritti animali di cui è referente il consigliere delegato Pierfrancesco Ruberti, presidente del consiglio comunale.

Oltre a lui erano presenti il presidente dell'AFM Marco Ponticelli in qualità di main sponsor dell’evento, che ha consegnato gadget a tutti, la funzionaria Franca Filipazzi, responsabile del settore Istituzionale e Servizi Amministrativi e il dipendente comunale Aldo Boldrini, pure addetto all’Ufficio diritti animali. Cinquanta le persone che hanno superato l’esame per il conseguimento del patentino, non tutte presenti alla cerimonia.

Il corso, come ha ricordato Ruberti, ha avuto qualche rallentamento a causa dell’emergenza sanitaria, e si è tenuto nell’Aula Magna della Fondazione Santa Chiara. La scelta della Fondazione si è resa necessaria per garantire a tutti i partecipanti il doveroso distanziamento. L’attività era finalizzata a fornire informazioni sui comportamenti degli animali.

La veterinaria Laura Mori è stata una dei relatori insieme agli altri veterinari Giuliana Caronna e Massimo Spotti. Lo scopo è di favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane e il proprietario. Altra finalità insegnare a comunicare con il cane e a saper leggere i suoi segnali. Si è parlato anche della normativa vigente, il tutto per indirizzare il proprietario verso un possesso responsabile. Al termine della consegna degli attestati le veterinarie docenti del corso hanno tenuto una lezione pratica. Chi non avesse ritirato l’attestato può rivolgersi al Centro servizi al cittadino, al piano terra del municipio di Casalmaggiore.

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/RAFFAELE RASTELLI