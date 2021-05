Il Giro a Cremona: la carovana da Isola a viale Po

CREMONA - La carovana rosa è passata veloce, ma ha messo in vetrina l’intera città. Non è stata una tappa sportivamente da ricordare, ma ha comunque divertito tutti. L’ingresso da Isola Dovarese, il passaggio per Cicognolo, Ca’ de’ Mari e l’arrivo in città. Nonostante il giorno feriale e l’orario lavorativo, i cremonesi non si sono scoraggiati e un minuto dopo l’altro sono arrivati a riempiere lo spazio dietro le transenne. All’arrivo dei primi corridori l’urlo di felicità si è alzato tra piazza del Comune e piazza Stradivari. Un boato ha anticipato Bernal: la maglia rosa è da sempre la più ricercata e si è presentata in testa agli inseguitori, attorniata dai compagni di squadra. Gli smartphone puntati sul percorso per i video e le foto da tenere nell’album dei ricordi e da condividere. E poi ancora, il saluto alle staffette della polizia, la curiosità verso il serpentone delle ammiraglie.

IMMAGINI: FOTOLIVE