Cade dalla bici per un malore, cinquantenne grave

OFFANENGO - Un cinquantenne in bici, mentre stava andando in direzione Crema sulla circonvallazione, ha sbandato per un malore ed è caduto dal mezzo. La E bike/Mountain bike a pedalata assistita ha continuato la sua corsa finendo contro un'auto così come raccontano alcuni testimoni. L'uomo, senza documenti, è stato soccorso è condotto al Pronto soccorso in codice rosso. Sul luogo per i rilievi è intervenuto la Polstrada.

La provinciale Serenissima all'altezza del Conad è rimasta chiusa al traffico per consentire i rilievi.

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/MASSIMO MARINONI