Giornata mondiale delle api, festa alla Marconi

CASALMAGGIORE - L’Istituto comprensivo Marconi di Casalmaggiore è attivo già da cinque anni sul tema dell’importanza delle api, celebrato oggi nella giornata mondiale dedicata ai preziosi insetti. «I nostri progetti – spiega la docente Giusy Romano – nascono nel 2016 con il bando Chiarini e l’iniziativa “Ronzii sul Po”. Da allora ci siamo innamorati dell’argomento realizzando anche aree per erbe aromatiche e piante mellifere a fioritura continua, che erroneamente sono state falciate più di una volta, ma non ci siamo arresi e ne abbiamo messe a dimora altre, grazie anche a Silvia Tei. Tutto ciò rientra in un discorso di sensibilità verso la sostenibilità e la salvaguardia ambientale, con forti connotazioni inclusive».

Temi che sono valsi alla “Marconi” la certificazione di “Green School”, come ricorda la referente di progetto Nuccia Brambilla: «Da due anni siamo attivi su questo fronte e quest’anno ci siamo concentrati sul tema del risparmio dell’acqua e dei rifiuti. I bambini, ad esempio, hanno consumato per merenda frutta, verdura, semi, latte e derivati, proprio per non produrre rifiuti di plastica. E hanno coinvolto in tutto questo lavoro anche le famiglie».

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/ RAFFAELE RASTELLI