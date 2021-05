Giornate FAI di primavera: le immagini dei tour tra le meraviglie sconosciute

CREMONA - Insieme, ma a distanza e pronti a riappropriarci della bellezza più o meno nascosta, più o meno sconosciuta che ci circonda. Le Giornate di primavera del Fai - oggi e domani in tutta Italia - quest’anno non regalano né code né i consueti record di presenze, ma già esserci è importante. Alessandro Bonci, presidente della delegazione cremonese del Fondo per l’ambiente italiano, sorride sotto la mascherina, dividendosi tra il Ponchielli, il Fodri e Casa Ferraroni.