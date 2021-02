La protesta è uno spettacolo

CREMONA (23 febbraio 2021) - «Fateci aprire! Fateci lavorare! Fateci respirare!». È l’accorato appello dei lavoratori dello spettacolo che si sono ritrovati in piazza Stradivari per dire: «Noi esistiamo!». Marinella Pavanello, cilindro in testa, abito da domatrice fa delle X per terra per segnare le distanza. Una serie di biciclette, i cartelli con la scritta: «Teatro sì, ma non così». La Polizia osserva da lontano che tutto sia regolare. Ci sono attori, musicisti, tecnici, c’è il personale del teatro Ponchielli, con il sovrintendente Andrea Cigni, ci sono musicisti, artisti di strada, c’è l’umanità che le restrizioni Covid hanno cancellato da un anno.

