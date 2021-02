Addio Marco, ora hai due ali per volare

LECCO (6 febbraio 2021) - Erano in 500 allo stadio di Lecco per i funerali di Marco Pietro Rossi, il 34enne di Valgreghentino, paracadutista, fotografo e videomaker, morto sabato scorso a Cremona dopo essere precipitato sulla pista del Migliaro al termine di un lancio. L'addio a Marco è stato anche una testimonianza di vicinanza per mamma Paola, papà Tino, il fratello Costantino e la compagna Giovanna. Il rito è stato celebrato dal frate francescano fra’ Guido, cugino di Marco: «Ora hai due ali affinché tu possa continuare a volare, a essere il nostro angelo custode. ha detto il sacerdote -. Vola il primo possibile ad abbracciare e confortare i tuoi genitori. E cerca di essere quell’angelo che ci orienta nella vita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO