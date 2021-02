Cremona non solo «grande bellezza» ma anche degrado e inciviltà

CREMONA (6 febbraio 2021) - Non solo grande bellezza: il fotografo che da sempre immortala gli scorci più suggestivi di Cremona ha notato, documentato e denunciato anche il degrado e l’inciviltà di alcuni cittadini: siringhe abbandonate, sporcizia, cacche di cane dimenticate. Mino Boiocchi ha scattato queste foto in via San Erasmo (dietro piazza del Comune in pieno centro città): «Dopo la grande bellezza di Cremona nel calendario Il respiro della città sospesa ecco la grande sporcizia e sciatteria che regnano in molte zone della città. Un po’ di controllo e una più sollecita pulizia non guasterebbero».

