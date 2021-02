Scontro auto-furgone, cinque feriti

CREMONA (2 febbraio 2021) - Il muso del furgone si schianta contro la fiancata della Bmw, che sbatte contro il guard rail: ora è compito degli agenti della Polstrada ricostruire la dinamica dello scontro in cui sono rimaste ferite cinque persone (in modo non grave). L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio: sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i volontari del 118, che hanno trasportato i feriti all'ospedale. La strada è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario a liberare la carreggiata.

