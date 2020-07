Bomba d'acqua in città, piante cadute e allagamenti

CREMONA (23 luglio 2020) - La forte pioggia di ieri sera ha lasciato sull'asfalto i segni del suo passaggio. Numerose le piante cadute che in alcuni casi hanno interessato anche la sede stradale. Nella zona di via Piave, via Montello, via Cavalieri di Vittorio Veneto grossi rami sono stati scaraventati a terra e per poco non hanno colpito le auto parcheggiate. Il vento ha sradicato anche alcune piante. Un albero è caduto sulla ciclabile che collega via Giordano e via San Rocco. Decine le chiamate ai vigili del fuoco. Segnalateci ulteriori eventuali danni in giro per la città: sito@laprovinciacr.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO