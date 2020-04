FOTO Coronavirus, Mattia: la solidarietà di insegnanti e compagni

CREMONA (1 aprile 2020) - L'Iis Torriani ha accolto l'appello del provveditore Fabio Molinari e alle 20 di ieri, sui balconi di studenti e docenti si è accesa una luce per Mattia. Molinari aveva detto "mi permetto di chiedere a tutti di accendere una candela per testimoniare la propria vicinanza a Mattia e a tutti coloro che, come lui, stanno affrontando una battaglia per la vita".

In questa galleria fotografica alcune immagini tra cui spiccano quelle del consiglio di classe e dalla professoresse di lettere di Mattia, Manuela Zagni, e quella dai suoi compagni della 5AETA.