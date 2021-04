Una galleria... d'arte poetica

CREMONA (12 aprile 2021) - Da Alda Merini a Pablo Neruda, passando per le parole del Vangelo e versi originali. La pioggia non ha fermato "Fogli di poesia", l’iniziativa ispirata alla Giornata mondiale della poesia del mese di marzo che ha portato sulle colonne di galleria 25 Aprile stralci di componimenti poetici. All’appello lanciato dall'Ensemble Alma Libera hanno risposto persone di tutte le età ricordando una volta di più la forza della parola come strumento di consolazione, solidarietà e cambiamento. La piccola mostra temporanea è stata rimossa in serata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO