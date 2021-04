«Il Tempo ritrovato»: il 29 altro incontro con la scuola di Daniele Novara sul conflitto

CREMONA (23 aprile 2021) - Dopo il successo del primo appuntamento, tenutosi ieri (giovedì 22 aprile) e condotto dal pedagogista e formatore Daniele Novara al quale si sono iscritte quasi 400 persone, continua il percorso del progetto triennale ‘Il Tempo ritrovato’, promosso e finanziato dal Comune di Cremona e progettato insieme al capofila Istituto Comprensivo Cremona Cinque e alla rete di tutti gli istituti comprensivi cittadini, per ridare alla scuola il proprio valore di luogo privilegiato della formazione della persona e per supportare la comunità educante durante e dopo l’emergenza.

Il secondo appuntamento (sempre on-line e gratuito), organizzato ancora in sinergia con il Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti di Daniele Novara, è per giovedì 29 aprile alle ore 18.15. Titolo: Aiutare i figli a litigare bene. L’evento, inserito nel primo dei quattro filoni tematici del progetto, ovvero il tempo del conflitto, è destinato in primo luogo ai genitori di bambini e ragazzi della provincia di Cremona, ma anche a insegnanti, educatori, cittadini.

“I bambini o i ragazzi - spiegano dal Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti - entrano in conflitto e i genitori intervengono, urlando, individuando il colpevole, punendo, tentando più o meno efficacemente di pacificare o prevenire. In ogni caso si intromettono nel loro discorso. Succede così perché siamo ancora fortemente legati agli effetti di una cultura pedagogica che considera negativamente il contrasto infantile. Ma la ricerca e gli studi del Centro Psicopedagogico hanno superato queste impostazioni e vanno oltre: oggi sappiamo che litigare aiuta i bambini a riconoscere risorse e limiti e stimola l’autoregolazione, l’apprendimento dall’errore e la capacità di assumere diversi punti di vista. È insomma un’occasione preziosa per acquisire competenze sociali. È quindi fondamentale il saper insegnare ai nostri figli a litigare. Il metodo maieutico "Litigare Bene" di Daniele Novara risponde a questa esigenza”.

Conduce l’incontro Marta Versiglia, pedagogista, insegnante di ruolo nella scuola primaria, counselor maieutico, che da anni segue la ricerca e l'applicazione del metodo Litigare bene.

Per partecipare occorre iscriversi al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-scuola-genitori-cremona-aiutare-i-figli-a-litigare-bene-secondo-incontro-150749733511.

Il terzo evento, sempre con la Scuola Genitori di Daniele Novara, è giovedì 13 maggio alle ore 18.15 e si intitola “Passare dai comandi alle regole educative”.

Chi volesse avere più informazioni può contattare le Politiche educative del Comune di Cremona alla mail politiche.educative@comune.cremona.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO