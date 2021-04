FOTO «Il teatro è vivo»: città-palcoscenico con Scintille d'Arte

CREMONA (17 aprile 2021) - Città invasa dal teatro. In sicurezza, col giusto distanziamento, piazze e strade come palcoscenico alle Scintille d’Arte, l’happening organizzato dal Coordinamento Teatro Cremona, guidato da Marinella Pavanello. Gli artisti cremonesi: attori, danzatori, musicisti, artisti per passione o per professione si sono fatti vedere, ascoltare, applaudire per dire: «Il teatro è vivo».

