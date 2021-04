La fontana dei Giardini pubblici come uno stagno

CREMONA (16 aprile 2021) - Non c'è pace per la fontana dei Giardini pubblici di piazza Roma in centro a Cremona: il degrado la perseguita. Non solo la fontana non abbellisce più i Giardini - cuore verde della città - ma la sporcizia e i rifiuti che galleggiano nelle sue acque l'hanno trasformata in uno stagno a cielo aperto. Dalle mascherine abbandonate alle bottigliette di plastica è diventata un contenitore di rifiuti.

