Ultime ore di libertà, domani scatta la zona rossa

CREMONA (14 marzo 2021) - Ultima domenica di "libertà" per i cremonesi prima dell'ingresso, da domani, in zona rossa. La bella giornata di sole, accarezzata da un'aria frizzante, ha invogliato a uscire di casa e a fare una passeggiata ma il centro non si è animato come nei weekend precedenti; la stessa cosa è accaduta anche nella zona del parco al Po. Insomma, niente assembramenti, ha prevalso il senso di responsabilità. Da domani, dunque, si entra in zona rossa e aumentano le limitazioni: sarà necessaria l'autocertificazione per spostarsi (solo per motivi di lavoro e salute), i negozi chiudono (estetiste e parrucchiere comprese), bar e ristoranti faranno solo l'asporto (i primi fino alle 18 e i secondi fino alle 22). Chiusi anche gli asili, uniche scuole aperte nell'ultima settimana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO