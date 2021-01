La fotogallery della ripresa del mercato al completo

CREMONA (9 gennaio 2021) - I banchi del mercato al gran completo sono tornati ad animare il cuore della città: in piazza Stradivari, piazza del Comune e nelle vie limitrofe si è registrata subito una buona affluenza. Naturalmente gli esercenti e il pubblico sono sempre chiamati ad osservare le misure per lo svolgimento delle attività mercatali salvaguardando le esigenze di prevenzione sanitaria, soprattutto per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico delle persone.

