FOTO Val Seriana, l'eccezionale grandinata a Nembro

NEMBRO (3 giugno 2020) - Una grandinata eccezionale, tanto per la quantità che per le grandi dimensioni dei chicchi, ha colpito le cittadine di Alzano Lombardo e Nembro, in provincia di Bergamo. Decine gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Val Seriana. A Nembro i centimetri di grandine sono stati 30. A Bergamo ci sono stati allagamenti nelle centrali via XX Settembre e via San Bernardino. I temporali molto forti hanno fatto scattare l'allarme anche a Milano, dove il Seveso si è fermato a 30 cm dall'esondazione.

[GUARDA IL VIDEO]