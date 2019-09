Fans cremonesi al Jova Beach Party: ecco i selfie

Mandaci un selfie scattato al concerto di Jovanotti, pubblicheremo le immagini in una galleria fotografica. Il selfie si può inviare a sito@laprovinciacr.it o su whatsapp al 3317129442

MILANO (22 settembre 2019) - Il volo JBP2019 è atterrato ieri sera all’aeroporto di Linate per l’ultima tappa della festa estiva in note di Jovanotti. Un occhio alla musica è uno all’ambiente per il tour che durante tutta l’estate ha portato sulle spiagge, ma anche a Plan de Corones e nell’area dell’aeroporto milanese chiuso per ristrutturazione, qualcosa come 560 mila spettatori. Per la serata milanese, invece, sono arrivati in oltre novanta mila, compresi moltissimi cremonesi. Protagonista, la musica, anche quella degli ospiti convocati e in arrivo da tutto il mondo, così come la tutela dell’ambiente e la causa del plastic free.

«È stata un’impresa ciclopica - ha commentato ieri la presidente di WWF Italia Donatella Bianchi - e quando Lorenzo ci ha contattato abbiamo dovuto pensarci bene. È stata una sfida che abbiamo accettato perché la lotta alla plastica e ai cambiamenti climatici non è qualcosa che può essere discusso solo tra addetti ai lavori, ma deve andare oltre». Partner del tour fin dalla sua fase di studio, il WWF ha seguito anche la parte delle polemiche a tema ambientale, nate in occasione di alcune tappe del tour. «Sono state diffuse molte fake news - ha commentato Bianchi - che abbiamo smontato dimostrando che si stavano dicendo falsità. Tutto è stato fatto con attenzione e cura. È anche capitato di lasciare la spiaggia meglio di come l’avevano trovata, come a Castel Volturno. Nelle polemiche ci sono stati anche molti personalismi. Questo tour è stata la più grande campagna sulla plastica mai fatta». Dai rifiuti prodotti durante il tour, grazie al riciclaggio dei materiali, sono stati realizzati diversi prodotti (panchine, biciclette, piastrelle in plastica che saranno utilizzate per costruire accessi per disabili in un’oasi del WWF, ma anche coperte per la Protezione Civile) che saranno donati ai comuni che hanno ospitato i concerti. Sul fronte della musica suonata, anche la tappa milanese del Jova Beach Party è stata una festa con tanti personaggi coinvolti.

Tra i tanti che sono saliti sui palchi all’ombra della torre di controllo milanese, Paolo Baldini, Cacao Mental, Ex-Otago, Takagi & Ketra, Rkomi e Benni Bennassi. Dal Niger è arrivato invece Bombino e dal Mali Fatoumata Diawara. A sorpresa, rispetto agli ospiti annunciati, nella scaletta di ospiti sul palco di Lorenzo sono stati inseriti anche Tommaso Paradiso, l’ormai ex Thegiornalisti, oltre a Salmo. Il volo di Jovanotti, poi, questa sera si è spinto ben oltre l’altitudine raggiungibile da un normale volo aereo, fino a toccare lo spazio attraverso un collegamento con la Stazione Spaziale Internazionale e il comandante Luca Parmitano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO