Sul Torrazzo per guardare luna e pianeti al telescopio

CREMONA (11 agosto 2019) - Apertura straordinaria questa sera del Torrazzo di Cremona e dell’annesso Museo verticale. L’evento, organizzato nell’ambito delle celebrazioni per il 50° anniversario dello sbarco del primo uomo sulla Luna, ha permesso l’osservazione di pianeti e stelle. Per l’occasione, infatti, in collaborazione con il Gruppo astrofili cremonesi, sono stati installati sul Torrazzo due telescopi per offrire ai visitatori la possibilità di osservare in modo ravvicinato Luna, Giove e Saturno, oltre alle stelle cadenti. E quasi in duecento (appuntamento tutto esaurito da giorni) hanno scalato i 112 metri del Torrazzo, salendo i suoi 502 gradini, attirati dal fascino del cielo.

