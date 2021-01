La fotogallery della consegna delle borse di studio al liceo Racchetti da Vinci

CREMA (9 gennaio 2021) - Sono tornati a scuola oggi, un tuffo nei ricordi, per i diplomati del 2018-2019 con 100 e lode. Gli allievi super bravi del liceo Racchetti Da Vinci hanno infatti ricevuto le borse di studio ministeriali, finanziate dunque dal dicastero dell’Istruzione e dell’Università: ai magnifici 12 sono andati 255 euro a testa. A riceverli e a consegnare loro i riconoscimenti, il dirigente scolastico Claudio Venturelli. Con lui il personale della segreteria che ha organizzato la premiazione. «Abbiamo così concluso la serie di borse di studio cominciata prima di Natale, con i premi promossi da associazioni e famiglie cremasche – ha commentato il preside –: a tutti i ragazzi va il nostro plauso per gli ottimi risultati raggiunti nel nostro istituto». Già in occasione delle premiazioni pre natalizie, il dirigente aveva ricordato le difficoltà dell’ultimo anno. La pandemia, ha stravolto anche la vita scolastica, a cominciare dal mancato ritorno sui banchi, se non per i primi 45 giorni, degli studenti, ancora in didattica a distanza sino al 25.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO