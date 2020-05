CREMONA – Il Luppolo in Rock 2020 slitta al 2021. Le nuove date del festival sono il 16, 17 e 18 luglio 2021, sempre alle ex Colonie Padane di Cremona.

Una decisione inevitabile vista la prosecuzione della pandemia di Covid 19 che non permette una precisa programmazione della manifestazione. La line up annunciata per il festival 2020 è confermata per l’edizione 2021 (Moonsorrow, Novembre, Atlas Pain, Ensiferum, Destrage, Furor Gallico, Jinjer, Turisas e Skanners) e, a breve, saranno annunciate le ultime tre band in cartellone, perché lo staff continua a lavorare per la realizzazione della manifestazione.

Continua intanto la vendita dell’abbonamento promozionale per i tre giorni del festival a soli 59 euro, mentre, dopo l’annuncio delle ultime tre band in programma, partirà la vendita dei biglietti per le singole giornate.