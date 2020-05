Cremona, il Covid non frena: in provincia 13 nuovi casi, ma nessun decesso

CREMONA (29 maggio 2020) - Sono 13 i nuovi casi di contagio da Coronavirus in provincia di Cremona, per un totale di 6.442. Nelle ultime 24 ore invece non si segnalano decessi, con il dato che rimane a 1.102.

Con 354 nuovi malati, il dato globale dei positivi in Regione Lombardia sale a 88.537, mentre sono 22.683 i malati attualmente positivi. Salgono invece a 16.012 i decessi, con un incremento di 38 morti rispetto al dato di ieri.

Di seguito i dati del contagio da Coronavirus del 29 maggio in Lombardia.

- i tamponi effettuati: 14.078

totale complessivo: 727.146

- attualmente positivi: 22.683 (-230)

- totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall'inizio della pandemia a oggi: 88.537

- i nuovi casi positivi: 354 (2,5% rapporto con i tamponi

giornalieri)

- i guariti/dimessi: 546

totale complessivo: 49.842

- in terapia intensiva: =

totale complessivo: 173

- i ricoverati non in terapia intensiva: 82

totale complessivo: 3.552

- i decessi: 38

totale complessivo: 16.012



I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri

MI: 22.982 (+74) di cui 9.750 (+32) a Milano citta'

BG: 13.302 (+58)

BS: 14.683 (+71)

CO: 3.837 (+14)

CR: 6.442 (+13)

LC: 2.730 (+1)

LO: 3.458 (+11)

MN: 3.339 (+9)

MB: 5.510 (+30)

PV: 5.293 (+32)

SO: 1.459 (+5)

VA: 3.590 (+41)

e 1.912 in corso di verifica.

IN ITALIA - Sono 46.175 i malati di Coronavirus in Italia, 1.811 meno di ieri, quando il calo era stato di 2.980. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Nel dettaglio - secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile -, gli attualmente positivi sono 22683 in Lombardia (-230), 5.658 in Piemonte (-414), 3.564 in Emilia-Romagna (-186), 1.849 in Veneto (-176), 1.255 in Toscana (-125), 994 in Liguria (-151), 3.163 nel Lazio (-242), 1.352 nelle Marche (+6), 986 in Campania (-26), 1.283 in Puglia (-112), 410 nella Provincia autonoma di Trento (-48), 1.137 in Sicilia (-8), 323 in Friuli Venezia Giulia (-13), 770 in Abruzzo (-54), 154 nella Provincia autonoma di Bolzano (-3), 31 in Umbria (-2), 190 in Sardegna (-10), 19 in Valle d’Aosta (-4), 159 in Calabria (-11), 162 in Molise (-1), 33 in Basilicata (-1). Quanto alle vittime, sono in Lombardia 16.012 (+38), Piemonte 3.851 (+13), Emilia-Romagna 4.102 (+8), Veneto 1.906 (+8), Toscana 1.031 (+2), Liguria 1.452 (+7), Lazio 721 (+13), Marche 986 (la Regione ha comunicato un ricalcolo dei decessi, sono dunque 11 in meno rispetto a ieri che erano stati segnalati e che non risultano classificabili come Covid 19), Campania 411 (+1), Puglia 500 (+4), Provincia autonoma di Trento 462 (+0), Sicilia 272 (+0), Friuli Venezia Giulia 333 (+0), Abruzzo 404 (+2), Provincia autonoma di Bolzano 291 (+0), Umbria 76 (+1), Sardegna 130 (+0), Valle d’Aosta 143 (+0), Calabria 97 (+1), Molise 22 (+0), Basilicata 27 (+0). I tamponi per il coronavirus sono finora 3.755.279, in aumento di 72.135 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 2.368.622.

