Ervas dà appuntamento ai cremonesi: 'Amo il vostro territorio'

CREMONA (25 maggio 2020) - Fulvio Ervas non è solo un giallista affermato. E’ uno dei più amati scrittori italiani di oggi, capace di spaziare tra generi letterari diversi, sempre con lo stesso successo. Le sue storie hanno conquistato anche il pubblico del grande schermo. Prima con “Finché c’è prosecco c’è speranza” di Antonio Padovan, uno dei migliori film italiani della scorsa stagione, poi con la pellicola di Gabriele Salvatores, tratta dal suo bestseller “Se ti abbraccio non aver paura”. L’autore veneto è protagonista del prossimo incontro (mercoledì 27 maggio, ore 17,30) di “Giallo a Palazzo”, rassegna promossa da Confcommercio Cremona e dal quotidiano, con il supporto del gruppo Lgh e dell’istituto “Cassa Padana – credito cooperativo italiano”. Ad intervistarlo (in diretta web sulla pagina facebook del quotidiano) sono, come ogni settimana, Paolo Regina, direttore artistico della rassegna, autore e il caporedattore de La Provincia Paolo Gualandris.