Il grigiorosso Carretta: siamo un gruppo unito, faremo di tutto per arrivare il più lontano possibile

CREMONA (24 aprile 2019) - Domenica ha realizzato il suo primo gol in maglia grigiorossa, con un contropiede all'ultimo minuto: Mirko Carretta ha esultato sotto la curva dei tifosi, chiudendo la sfida a Cittadella. "Ho pensato per un attimo a quella occasione che mi era capitata a Palermo, sbagliando si impara. Dedico il gol alla mia famiglia e al mio amico Luca, che sta passando un momento delicato. Siamo un gruppo unito, faremo di tutto per arrivare il più lontano possibile con tutte le nostre forze".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO