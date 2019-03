In gara con l'avatar di Marta

SAN BASSANO - Non si accontenta più di vincere nel presente, tra strada, pavé e pista. Marta Cavalli, ora, pedala anche nel futuro. Dopo aver conquistato il tricolore, un argento europeo e una medaglia d’oro in Coppa del Mondo, la campionessa cremonese si è lanciata alla conquista dell’ultima frontiera: il ciclismo virtuale.

Al fianco delle compagne Elisa Balsamo, Ilaria Sanguineti e Silvia Pollicini, con il team Valcar Cylance, la ventunenne di San Bassano ha infatti proiettato il proprio avatar sulle strade della Kiss Super League. Si tratta della prima corsa a tappe virtuale della storia del ciclismo, disputata attraverso un’applicazione mobile in grado di trasferire sul computer le prestazioni reali degli atleti.

