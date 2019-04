Il rapper Carbo ci riprova con 'Big Flash'

GUSSOLA-CASALMAGGIORE (5 aprile 2019) - Dopo 'Mike', dedicato al pugile Mike Tyson, Nicola Carboni, in arte Carbo (22 anni) originario di Gussola ma residente a Casalmaggiore, ha pubblicato il secondo singolo sulla piattaforma YouTube.

Il brano si chiama 'Big Flash' ed è edito da WareHouse One Studio - WH1 TraP. Il primo video di Carbo è stato girato alla palestra di pugilato Pro Fighter di Piacenza. Il secondo brano viene invece proposto con una foto dell'artista elaborata con alcuni effetti.

Chi volesse seguire Carbo via Instagram può cercare la pagina carbo_official e via Facebook con il suo nome d’arte.

[GUARDA IL VIDEO DI MIKE]