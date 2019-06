VIDEO Intervista a Stefano Parisi a sostegno del candidato sindaco Carlo Malvezzi

CREMONA (4 giugno 2019) - L'ex candidato a sindaco di Milano e leader del movimento Energie per l'Italia Stefano Parisi è stato ospite del quotidiano La Provincia di Cremona, dove è stato intervistato dal direttore Marco Bencivenga. Parisi è arrivato in città per sostenere la corsa al ballottaggio del candidato sindaco del centrodestra Carlo Malvezzi.