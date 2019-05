Piazza del Comune affollata per l'ultimo confronto fra i sette candidati sindaco

CREMONA (23 maggio 2019) - Due allarmi nazionali come la droga e il radicamento della criminalità organizzata, ma anche tanti temi locali a partire dalla ricetta per la maggior vivibilità di Cremona e dalla questione della Strada sud. Trasmesso in diretta dall’emittente tv Cremona1 e moderato da Giovanni Pallisto, l’ultimo dibattito fra i sette candidati a sindaco ha messo tanta carne al fuoco e in alcuni momenti ha infiammato una piazza del Comune, affollata e divisa in tifoserie.

