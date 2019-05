VIDEO Elezioni europee: intervista a Caterina Avanza, candidata del Pd

CREMONA (15 maggio 2019) - Da quindici anni a Parigi, nello staff di Emmanuel Macron, coordinatrice della campagna per le Europee del presidente francese, Caterina Avanza, 38 anni, bresciana, è candidata per le Europee nelle liste del Pd per il collegio Italia Nord-Ovest che comprende anche Cremona.

