Roberto Speranza: "C'è bisogno di costruire un'alternativa alla destra"

CREMONA (10 maggio 2019) - Intervista a Roberto Speranza, segretario nazionale di Articolo Uno, in città per partecipare a una serie di incontri dal titolo ‘Cremona sceglie l’Europa’. Accompagnato da Paolo Bodini e dai candidati indipendenti nella lista del Partito democratico per le comunali Paola Ruggeri e Francesco Ghelfi, vedrà il sindaco Gianluca Galimberti e sarà alle 18 in sala Vertova a Palazzo Cittanova, per un confronto aperto.

