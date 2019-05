VIDEO Giallo a Palazzo: Venturi, l’oste investigatore all’Ascom

CREMONA (7 maggio 2019) - Un passato da protagonista delle notti bolognesi e un presente da ristoratore nella piccola trattoria incastonata nel cuore del centro storico. Filippo Venturi, classe 1972, ha scelto Bologna per il suo Emilio Zucchini, l’oste investigatore protagonista de ‘Il tortellino muore nel brodo’ (Mondadori) che ieri sera ha presentato nella sede dell’Ascom di via Manzoni nell’ambito di Giallo a Palazzo. La rassegna che ha già portato in città i nomi più importanti del panorama noir italiano — da Di Guardo a Dazieri, da Roversi a De Giovanni — è organizzata da Confcommercio e quotidiano La Provincia. L’autore è stato intervistato dal direttore artistico Paolo Regina, segretario generale di Confcommercio con al suo attivo il romanzo Morte di un antiquario, e dal giornalista Paolo Gualandris.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO