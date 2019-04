In Duomo viaggio musicale senza precedenti

CREMONA (28 aprile 2019) - Il vento ha parzialmente rovinato la festa, costringendo i protagonisti del 1001 Strings of the World a rifugiarsi in cattedrale. Diretti dall'istrionico Aleksey Igudesman gli oltre quattrocento musicisti che hanno partecipato allo strepitoso progetto hanno coinvolto il pubblico in un viaggio musicale che ha toccato mondi e generi, passando con allegria dalla Cucaracha alla musica klezmer, da Mozart al folklore celtico-irlandese. Se già le prove in piazza del Comune, a partire dalla tarda mattinata, avevano entusiasmato il pubblico, il concerto è stato accolto da ripetuti applausi. Una grande festa di musica per un evento unico e irripetibile organizzato nell'ambito del 47 Congresso internazionale dell'Esta, l'associazione che riunisce a livello europeo gli insegnanti di strumenti ad arco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO