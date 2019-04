Via Goito, Malvezzi: il nostro progetto renderà la città più bella

CREMONA (27 aprile 2019) - «Oggi in via Goito lanciamo un intervento fortemente innovativo, che renderà bella e funzionale un’area collocata in uno snodo strategico del centro storico, a pochi metri da corso Garibaldi e dalle scuole, tra la biblioteca e corso Campi. Lo studio di fattibilità prevede nuovi parcheggi e una piazza sopraelevata: al piano terreno posti auto a ridosso del cuore della città, dove sappiamo quanto la richiesta di nuovi stalli sia una vera necessità per tutti, residenti, commercianti e visitatori; al piano superiore una vera e propria piazza rialzata destinata ai cremonesi, con alberi e area verde, parco giochi, plateatici e caffettiera/ristorante, locali lettura e co-working, una parete verde verticale, elementi architettonici moderni. A partire da questo studio di fattibilità, promuoveremo un concorso tra architetti perché noi vogliamo sollecitare la creatività e la competenza del mondo professionale.». E’ quanto dichiara il candidato sindaco del centrodestra Carlo Malvezzi in occasione del lancio pubblico, questa mattina, del nuovo progetto riguardante l’area di via Goito.

«E’ un primo tassello del grande piano di rilancio del centro storico e delle periferie che abbiamo in mente, dalle gallerie e dai giardini, dalle piazze ai parcheggi, dalla zona a traffico limitato alle principali arterie cittadine. Per questo oggi - spiega Malvezzi - lanciamo l’iniziativa #ideeperCremona, con cui, in una serie di tappe successiva, da qui al 26 maggio intendiamo proporre ai cremonesi gli interventi chiave che abbiamo in mente. Amiamo la nostra città e vogliamo che sia il più possibile viva, funzionale e attrattiva. Cremona vuole rialzare la testa e noi vogliamo rispondere alla richiesta di cambiamento che arriva dai cittadini - conclude il candidato sindaco del centrodestra - che chiedono progetti utili, infrastrutture efficienti, interventi capaci di valorizzare la nostra splendida città».

«Vogliamo valorizzare uno spazio molto strategico per Cremona - spiega Federico Fasani, candidato al Consiglio comunale con Forza Italia e ispiratore dello studio di fattibilità - È una stanza urbana dalla quale si parte, si arriva e si transita. La sua corretta interpretazione favorirebbe gli utilizzatori della città siano essi studenti, famiglie, clienti del commercio o residenti. Pertanto lo studio di fattibilità prevede una serie di funzioni correlate. La struttura è disposta su due livelli. Al piano strada, leggermente ribassato, si apre uno spazio dedicato a parcheggi (circa 25 stalli) per automobili, biciclette e moto. Al piano superiore, collegato da due corpi scala è un ascensore, si sviluppa una vera e propria piazza urbana soprelevata. Sulla piazza abbiamo immaginato la presenza di locali ricettivi aperti al pubblico quali una caffettiera/ristorante, locali per la lettura lo studio e il co-working».

