Taverne e show in costume. Torna il fantasy nel borgo

PIZZIGHETTONE (25 aprile 2019) - A Pizzighettone, per tutta la giornata fino alle 20, è di scena il fantasy, nel fossato e nelle casematte. Ad attendere i visitatori oltre 100 banchi e botteghe suddivise in diverse aree tematiche, più di 250 personaggi in costume, decine di spettacoli e animazioni ad ogni ora, mostre collaterali, laboratori didattici e tavoli da gioco, esibizioni di falchi e aquile, giochi equestri, taverne, locande e tanto altro ancora. Nel biglietto d’ingresso è compreso l’armamento per i più piccoli (fino ad esaurimento) con archi, spade e scudi, l’arruolamento, l’addestramento e la vestizione con abito completo, per l’avventura con gli animatori nelle diverse aree tematiche. Iniziative anche per un pubblico più adulto: all’interno della manifestazione la moneta in uso è quella elfica da utilizzare per tutte le operazioni di compravendita.

