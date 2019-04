Elezioni a Cremona, Malvezzi incontra Rolfi: 'Progetti per la tutela delle eccellenze agroalimentari'

CREMONA (14 aprile 2019) - Prosegue la campagna elettorale del candidato sindaco del centrodestra, Carlo Malvezzi che, insieme ad Alessandro Zagni, ha incontrato l'assessore regionale all'Agricoltura, Fabio Rolfi, a margine della manifestazione Formaggi & Sorrisi in corso a Cremona. "Un amico e una persona stimata con il quale ho avuto la possibilità di condividere le mie idee sulla nostra città. Avere un filo diretto con coloro che sono incaricati di prendere le decisioni a livello regionale e nazionale è fondamentale per il buon governo di un comune e di una città". Malvezzi ha discusso con Rolfi del comparto agroalmentare, vera eccellenza del territorio. "Condividiamo progetti per tutelare e promuovere i prodotti della nostra terra".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO