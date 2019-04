Autismo, il Museo del Violino si tinge di blu

CREMONA (5 aprile 2019) - Ha onorato le attese, con immagini che hanno lasciato il segno, l’illuminazione in blu della facciata del Museo del Violino, avvenuta questa sera in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo. L’iniziativa è della Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus, che ha deciso di riproporre alla cittadinanza di Cremona un segno tangibile di sensibilizzazione illuminando di blu due luoghi simbolici della città. Domani sera, in concomitanza con l'iniziativa dell'Associazione Accendi il Buio sarà illuminata la facciata del Duomo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO