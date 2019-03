A Piazze Europa cibo di strada e artigianato esotico

CREMONA - Il giro del mondo in cento bocconi. Tanti quanti gli stand che da venerdì 29 campeggiano nel maxi-allestimento di piazzale Atleti Azzurri d’Italia e che fino a domenica 31 dispenseranno tentazioni golose fra bontà regionali del Belpaese e tipicità culinarie da (quasi) ogni angolo del globo. Si chiama Piazze d’Europa (con un’intitolazione in odore di understatement, dato il respiro globale della proposta) l’iniziativa promossa da Confcommercio e dal gruppo Fiva con il sostegno dell’amministrazione comunale. Tenuto a battesimo in mattinata dall’assessore Barbara Manfredini e dal presidente dell’associazione commercianti Vittorio Principe (che ha sottolineato l’importanza strategica della «collocazione alle porte della città con l’obiettivo di coinvolgere non solo il centro, ma anche le zone periferiche e le province limitrofe»), il grande mercato del gusto ha iniziato a spandere profumi allettanti sin dall’ora di pranzo, prolungando la scia della ghiottoneria fino a sera inoltrata.

